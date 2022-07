Elisabetta Gregoraci così alla finestra: lì sotto... scorci da impazzire

04 luglio 2022 a

a

a

Uno scatto di classe, quello condiviso da Elisabetta Gregoraci con i suoi fan, dopo il fine settimana trascorso sul palco di Battiti Live, che conduce insieme ad Alan Palmieri. “L’eleganza del total white di questo abito Sandro Ferrone è la scelta ideale per i miei appuntamenti esclusivi”, è il commento della showgirl di Soverato, che come sempre si lascia ammirare senza scadere nel volgare.

Tra l’altro nelle ultime ore la Gregoraci è diventata virale, suo malgrado, per una simpatica gaffe commessa durante la conduzione di Battiti Live. Al momento di annunciare la salita sul palco del musicista spagnolo Alvaro Soler, la showgirl è stata vittima di un lapsus e lo ha chiamato Alvaro “Soleil”. Probabilmente aveva in testa Soleil Sorge, che è stata grande protagonista dell’ultima stagione televisiva di Mediaset, per tutti i mesi trascorsi all’interno del Grande Fratello Vip.

"Adesso canta...": gelo siderale su Italia 1, cosa esce di bocca alla Gregoraci | Video

Proprio come la Gregoraci, anche Soleil è stata a suo modo “iconica” all’interno della casa più spiata d’Italia: vista la prossimità fonetica del cognome del cantante spagnolo e del nome dell’influencer italiano, il lapsus è più che comprensibile e infatti ha strappato un sorriso a tanti utenti che hanno condiviso il video, facendolo diventare virale.

"Perché eravamo tutte lì": Elisabetta Gregoraci, cos'è successo con le ex di Briatore

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.