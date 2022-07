Eros Ramazzotti con "la mora prorompente": una paparazzata incendiaria

06 luglio 2022 a

Mentre Michelle Hunziker è stata avvistata in Sardegna con Giovanni Angiolini, il suo ex Eros Ramazzotti è stato fotografato a Mykonos con una misteriosa ragazza, “mora e prorompente”, come scrive il settimanale Chi, che li ha pizzicati in “atteggiamenti intimi”. Anche l’anno scorso il cantante aveva trascorso le vacanze estive in una villa in Grecia, ma con una ragazza diversa.

Tra Ramazzotti e la nuova fiamma sembra esserci una certa complicità: si spalmano la crema sul corpo, chiacchierano, si tuffano in piscina, pranzano sul mare. La villa è occupata solo da loro, che si godono l’intimità che però non sfugge ai paparazzi del settimanale Chi. Quest’ultimo non è riuscito a svelare l’identità della donna che è in Grecia per trascorrere le vacanze con Ramazzotti. I fotografi l’hanno beccata anche in spiaggia da sola mentre prende il sole prima di raggiungere il cantante in villa.

A proposito di Ramazzotti e della Hunziker, negli ultimi mesi hanno ricucito il rapporto, per la gioia della figlia Aurora: “Nell’ultimo anno sono cambiate tante cose - ha dichiarato - loro sono tornati a esser amici e per me è una sensazione bellissima. L’anno scorso per la prima volta dopo tanti anni abbiamo festeggiato tutti insieme il mio compleanno, è un cerchio che si chiude, per me e per loro”.

