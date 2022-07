Laura Chiatti e Marco Bocci, "gonfiore sospetto": scena da censura

08 luglio 2022 a

Una sessione di ginnastica fatta in casa molto simpatica e altrettanto piccante per Laura Chiatti e Marco Bocci. I due attori, più innamorati che mai, si esibiscono su Instagram in un esilarante "esercizio a due" con finale decisamente sopra le righe. La Chiatti, in forma smagliante, invita il marito a sdraiarsi, schiena a terra. A questo punto lei ci si sdraia sopra, con i piedi in corrispondenza delle spalle del compagno, "obbligandolo" a sollevarla. Delle flessioni "al contrario" che mettono a durissima prova i muscoli e l'autocontrollo di Bocci. E Dagospia, che ripubblica il video condiviso dalla Chiatti sul suo profilo Instagram, sottolinea la scenetta con dettagli decisamente "al peperoncino piccante".

"Dopo anni di amore, figli e ordinarie consuetudini di coppia - scrive il sito di gossip fondato e diretto da Roberto D'Agostino - la mogliettina bella e atletica fa ancora un grande effetto all'attore: non solo nel cuore, ma anche in mezzo alle gambe! Ecco la "grandezza" che ne dimostra il suo immenso amore!".

Agli occhi dei più scafati, infatti, non sarà passato inosservato il gonfiore improvviso e assai sospetto che emerge all'altezza dei pantaloncini dell'attore diventato famoso con le sue interpretazioni in serie tv di grande successo come Romanzo criminale e Squadra antimafia. Ora, in coppia con la Chiatti, sembra pronto a un nuovo copione, revival delle commedie pecorecce anni 70.

