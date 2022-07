Demi Moore, bikini a 59 anni: il mondo si ferma, perché... pazzesco

08 luglio 2022 a

Demi Moore si dà alla moda. Oltre al cinema, l'attrice oggi 59enne lancia una sua linea di costumi da bagno. Si tratta di costumi interi e bikini i cui prezzi passano dai 70 ai 150 euro. La parola d'ordine? Sentirsi a proprio agio sempre. "Sta cambiando l'idea che diventiamo meno desiderabili con l'età" ha raccontato a People, specificando di aver optato per pezzi interi e a vita alta in modo da poter fasciare di più le curve.

"L'idea è: come facciamo a far indossare a una donna qualcosa che la faccia sentire bella e sexy, che doni sicurezza e fiducia ma senza rinunciare allo stile? Questo era il nostro obiettivo", ha aggiunto soffermandosi su ciò che la fa sentire bene: "Tendo ad avere una preferenza per un taglio molto più anni '70 e tutte le mie figlie preferiscono di gran lunga slip a vita alta anni '90".

Inutile dire che gli scatti che la ritraggono mentre indossa la sua nuova linea hanno attirato l'attenzione degli ammiratori. Tanti, tantissimi, i complimenti piovuti sotto il post. Tra questi "sei meravigliosa", "bellissima", "sei la migliore, una donna fantastica". Ma non solo, perché c'è qualcuno che ricorda come gli anni per lei non passano: "Una ragazzina".

