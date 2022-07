Melissa Satta, bikini di spalle: la spiaggia si ferma per lei

10 luglio 2022 a

Un'estate... infuocata, per Melissa Satta, che inizia le sue vacanze da Porto Cervo, nella sua Sardegna. E lo fa insieme al compagno, Mattia Rivetti, con il quale si lascia andare ad effusioni pubbliche. O meglio, private ma catturate dai paparazzi di Chi, il settimanale a tutto gossip diretto da Alfonso Signorini.

I due infatti sono stati pizzicati mentre si scambiavano abbracci focosi e pieni di passione. Già, per la showgirl e l'imprenditore, in questo caso, impossibile schivare l'obiettivo dei fotografi.

La coppia per la vacanza in Sardegna fa coppia con Renzo Rosso e Arianna Alessi, amici intimi della Satta e del manager: i quattro infatti spesso e volentieri si mostrano tutti insieme in occasioni mondane. Con loro anche Maddox, il bimbo che l'ex velina ha avuto con Kevin Prince Boateng. Nelle foto pubblicate da Chi, ecco che Melissa Satta sfoggia un bikini arancione che la rende letteralmente irresistibile.

