Totti-Blasi, "un amico mi ha mandato un video...". Eccolo, lui beccato così: dramma-Ilary

12 luglio 2022 a

a

a

Il matrimonio di Ilary Blasi e Francesco Totti è arrivato ufficialmente al capolinea. Lo scorso febbraio Dagospia aveva sganciato la bomba sulla crisi, che era stata smentita con forza dalla coppia e in particolare dalla conduttrice di Mediaset, che in alcune interviste era stata addirittura “aggressiva” nei confronti dei giornalisti che avevano scoperto la fine del loro matrimonio.

"Ma che e metti con una...": la fucilata della madre di Totti a Ilary Blasi, chi aveva capito tutto

Per diversi mesi non se ne è più parlato, poi però è arrivato l’annuncio ufficiale, forse costretto dalle anticipazioni del settimanale Chi, che sta per pubblicare nuove foto di Totti in compagnia di Noemi Bocchi, la sua nuova fiamma. In tempi non sospetti, lo scorso 26 maggio, Claudio Pea sul suo blog lanciò un’indiscrezione passata un po’ in sordina: “Un amico, di cui non vi farò mai il nome nemmeno sotto tortura, mi ha inviato un filmato e una serie di foto, di cui ve ne pubblico una, che ha scattato lunedì pomeriggio al Thermes Marins di Montecarlo e nella quale mi pare che non vi siano dubbi che Francesco Totti se la rida in piscina con un amico e con una ragazza dai capelli biondi che altro non è che Noemi Bocchi”.

“Alla faccia dei giornalisti che s’inventano le storie - aveva scritto Pea, rivolgendosi alla Blasi - e non per carità in difesa di quasi tutta una categoria dalla quale prendo invece spesso le distanze. Che poi Francesco e Ilary tornino o stiano ancora insieme non me ne può importare di meno. Saranno ben fatti loro”.

"Le foto rubate e un brutale litigio". Blasi-Totti, ora si capisce tutto: è finita malissimo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.