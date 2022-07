Ilary Blasi e Francesco Totti, "le foto rubate e un brutale litigio": ora si capisce tutto

12 luglio 2022 a

Francesco Totti e Ilary Blasi hanno annunciato la separazione. Non lo hanno fatto con un comunicato congiunto, come ci si aspettava: il motivo risiederebbe in un litigio dell’ultimo minuto che sarebbe stato innescato dalle anticipazioni del settimanale Chi, pronto a uscire in edicola con le foto che testimoniano la nuova relazione del capitano con Noemi Bocchi.

L’ex calciatore è infatti stato visto arrivare a casa della sua nuova fiamma intorno alle 20.30 e poi farsi venire a prendere da un amico in piena notte, verso le 2.30: foto che confermano la fine del matrimonio e che però pare abbiano prodotto ulteriore tensione con Ilary Blasi. Secondo le ricostruzioni, sarebbe avvenuto un litigio dopo l’anticipazione della copertina di Chi: stava addirittura rischiando di saltare l’annuncio della separazione, che è poi arrivato ma non in maniera congiunta. La prima a parlare è stata la conduttrice di Mediaset, che poco dopo le 21 di lunedì 11 luglio ha affidato all’Ansa la sua comunicazione.

“Dopo vent’anni insieme e tre splendidi figli - ha dichiarato - il matrimonio con Francesco è terminato. Il percorso della separazione rimarrà comunque un fatto privato e non seguiranno altre dichiarazioni da parte mia. Invito tutti a evitare speculazioni e, soprattutto, a rispettare la riservatezza della mia famiglia”. Poi è arrivato il comunicato di Totti: “Ho tentato di superare la crisi del mio matrimonio, ma oggi capisco che la scelta della separazione, pur dolorosa, non è evitabile”.

