Ilary Blasi, la fucilata della madre di Totti: "Ma che te metti con una..."

12 luglio 2022 a

a

a

Ilary Blasi e Francesco Totti non stanno più insieme. Hanno deciso di dirsi addio dopo ben vent'anni. L'annuncio è arrivato ieri sera con un comunicato della conduttrice, seguito qualche minuto dopo da quello dell'ex calciatore della Roma. La separazione era stata anticipata da Dagospia poco prima dell'ufficialità. Anche se della presunta rottura si era parlato già a febbraio. Solo che in quel caso entrambi si erano affrettati a smentire.

Soldi, inizia la guerra dei 100 milioni. Totti contro Blasi, caos in tribunale: le indiscrezioni

Continuando a occuparsi della vicenda, il portale di Roberto D'Agostino ha rivelato pure che la mamma di Totti in realtà non avrebbe mai visto di buon occhio la Blasi. "Le mamme capiscono sempre tutto – Fiorella, la mamma di Totti, quando Francesco si mise con Ilary disse al figlio: 'Ma che te metti co' 'na ballerina?'": questo quanto si legge in un flash di Dago.

"Fosse stato per lui...": addio Blasi, la testimonianza straziante su Totti

A parlare di questa dolorosa separazione è stato anche un grande amico della coppia, Alex Nuccetelli, che al Messaggero ha detto: "Se fosse stato per Francesco, questo matrimonio sarebbe continuato". Lui, artefice del primo incontro tra i due, ha poi aggiunto: "Mi è capitato di fare incontrare tante persone che si sono innamorate o fidanzate, ma questo senza dubbio è stato il matrimonio più bello. Non sono state tutte rose e fiori, è normale, ma sono molto orgoglioso di averli presentati".

Ilary Blasi si separa da Totti? "Caciottara, che figura di...": la frase pesantissima

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.