Sabrina Salerno esagera, nel canneto così: le foto fanno il giro d'Italia

13 luglio 2022 a

a

a

Altro giro, altro provocazione per l'intramontabile Sabrina Salerno, 51 anni e proprio non sentirli. Scatto dopo scatto, foto dopo foto, seduce e conquista sul suo esplosivo profilo Instagram, così come sono esplosive le forme della showgirl, sempre più incontenibile.

Sabrina Salerno, bagno con t-shirt strizzatissima? E poi... foto pazzesche | Guarda

Eccoci dunque all'ultima prodezza fotografica, che ovviamente ha fatto incetta di clic, cuoricini e commenti estatici. "Into the nature", scrive la Salerno a corredo degli scatti. Ovvero: "Nella natura". E così eccola, in shorts di jeans e un bikini strizzatissimo, in mezzo ad un canneto. Quattro scatti, l'uno molto simile all'altro, tutti esageratissimi. Una meraviglia... della natura.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.