Emily Ratajkowski umiliata: corna, la voce (sconvolgente) sul marito e l'amante

Emily Ratajkowski sta divorziando? Stando ad alcune voci, la modella si starebbe separando dal marito Sebastian Bear-McClard dopo 4 anni di matrimonio e dopo la nascita di un figlio. A far venire qualche sospetto è stata la scomparsa dell'anello al dito della 31enne, segnalata da Page Six, che ha diffuso questa indiscrezione. Secondo il magazine, inoltre, i due si sarebbero lasciati a causa dei tradimenti del produttore.

A confermare la notizia anche la comica americana Claudia Oshry, che durante il programma tv The Morning Toast ha detto: "È praticamente noto che suo marito l’ha tradita e che stanno chiedendo il divorzio". La Ratajkowski e Bear-McClard si sono sposati 4 anni fa in gran segreto in un tribunale di New York e nel marzo 2021 è nato Sylvester, il loro primogenito.

Appena un mese fa la famiglia appariva felice e unita in vacanza in Italia. Mentre adesso, da qualche giorno a questa parte, sembra essere sparita la fede al dito della modella. Si tratta di un gioiello con una coppia di diamanti che i due avevano disegnato insieme in occasione delle nozze. Perché la modella non lo indossa più? I due stanno davvero divorziando? Per ora la coppia preferisce commentare.

