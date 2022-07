Chiara Ferragni, "fuori tutto a Saint-Tropez". Lo fa davvero: topless, la foto esagerata

19 luglio 2022 a

Esageratissima Chiara Ferragni. Per lei un lunedì di ordinario lusso, il tutto documentato sul suo seguitissimo profilo Instagram. Un lunedì di ordinario lusso e di una ordinaria fotografia ad altissimo tasso erotico data in pasto a tutti i suoi fan. Già, ultimamente l'influencer più famosa d'Italia sembra averci davvero preso gusto con gli scatti maliziosi...

E così eccola, su quella che sembra la poppa di un motoscafo, pronta a buttarsi nelle acque turchesi di Saint-Tropez. Piccolo dettaglio: oltre agli slip, agli orecchini e agli occhiali da sole non indossa letteralmente nuda. Topless, insomma. Ancora topless. E a corrdeo della foto, Chiara Ferragni scrive: "Titties out in Saint Tropez". Ovvero: "Te*** fuori a Saint Tropez". Una spiegazione... ridondante.

