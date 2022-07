Martina Colombari, doccia in spiaggia: beccata così, la foto da bollino rosso

22 luglio 2022 a

Martina Colombari è stata immortalata in spiaggia a Forte dei Marmi, in Versilia, con il marito Billy Costacurta. La ex Miss Italia, sempre meravigliosa e con un fisico tonico e snello, da far invidia alle donne ben più giovani, nelle foto pubblicate su Gente, sfoggia un striminzito bikini color corallo che ben poco spazio lascia all'immaginazione.

La Colombari, dopo aver fatto il bagno in mare con il marito, va poi a farsi una bella doccia fredda per levarsi il sale di dosso. E lasciando i presenti a bocca aperta.

Martina e Costacurta, entrambi amanti del mare e del sole si stanno godendo una vacanza a Forte dei Marmi, e sembrano sempre molto uniti e innamorati. La Colombari ha compiuto 47 anni l'11 luglio scorso e ha festeggiato ovviamente al mare con la sua bella famiglia. Un mese prima, a giugno, Martina e Billy hanno anche celebrato il loro 18esimo anniversario di matrimonio. Le immagini sono state postate dalla ex miss Italia sui social dove si è immortalata insieme anche al figlio Achille. La coppia si è conosciuta nel 1996. Dopo il primo bacio non si sono più lasciati. E ora dopo così tanti anni insieme sono ancora innamoratissimi.