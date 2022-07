Alessia Marcuzzi, la foto in mare a mezzanotte è senza niente: fan impazziti

21 luglio 2022 a

a

a

Alessia Marcuzzi infiamma i social. La showgirl, ad oggi conduttrice Rai, ha pubblicato uno scatto che ha scatenato i tantissimi ammiratori. Dalla didascalia "bagno prima di mezzanotte", la foto la ritrae mentre è in acqua senza parte superiore del costume e con uno slip che non lascia spazio all'immaginazione. Bellissima più che mai, la Marcuzzi raccoglie una sfilza di complimenti: "Bellissima", "Stupenda", "Meravigliosa".

"Ecco dove torna in tv": lo schiaffo di Alessia Marcuzzi a Mediaset

La conduttrice si trova al momento in vacanza con il marito Paolo Calabresi Marconi e la figlia Mia Facchinetti. Dopo un anno di pausa, la Marcuzzi tornerà in tv sulla Rai, dove da novembre condurrà Boomerissima. Una vera e propria novità dopo l'addio a Mediaset che ha fatto tanto discutere.

Alessia Marcuzzi mozzafiato: il suo bustino da infarto lascia senza parole | Guarda

"Quando non ti riconosci più - si era giustificata - e non c’entra quello che fai e hai sempre fatto, ma c’entri tu, è obbligatorio chiedersi: ‘Che cosa vuoi diventare?’. E rispondersi. Mi sono detta: ‘Alessia, sei fortunata, sì, e tantissimo, ma sei davvero quello che ti piace? Quello che vuoi essere?’. E così ho cominciato a ridisegnarmi. A pensare. Mi sono fermata: c’era necessità di capire. La verità è che ho lasciato Mediaset per sperimentare una nuova fase della vita, assecondando un richiamo, un’urgenza di libertà".