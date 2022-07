Elisa Isoardi, roba estrema. "Esplosione" in costume, come l'hanno beccata

22 luglio 2022 a

a

a

Elisa Isoardi è stata immortalata dai paparazzi di Gente in spiaggia a Fregene. La conduttrice si mostra con un costume intero blu scollatissimo che poco spazio lascia all'immaginazione. In altre foto la Isoardi viene beccata mentre si allena sul bagnasciuga con top e pantaloncini neri, mostrando il suo corpo tonico e asciutto. "Ho il desiderio di innamorarmi, certo, ma non rincorro nessuno. Sono in equilibrio con me stessa", racconta la presentatrice che per lungo tempo è stata fidanzata con Matteo Salvini, il leader della Lega.





"Ogni mattina mi dedico al padel o al tennis, cammino tanto con il mio cagnolino Zen e tre volte alla settimana mi alleno con Alessandro, un personal trainer, sul lungomare di Fregene", ha confessato Elisa Isoardi a Gente. "Ho scelto di trasferirmi da Roma a Fregene. Sono pochi chilometri, è vero, ma c’è il mare vicino a me che fa da sfondo alle mie sessioni di sport, ho una casa con giardino, che è diventato il mio ufficio a cielo aperto. Per me sono privilegi che fanno bene all’anima", ha continuato la conduttrice.

In un'altra recente intervista la Isoardi aveva parlato della sua vita privata e aveva detto di essere "single e felice" e aveva anche smentito il presunto flirt con il ballerino Raimondo Todaro.