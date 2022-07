Ilary Blasi, il gesto al ristorante a Sabaudia: occhio a questa foto, che schiaffo a Totti

25 luglio 2022 a

Ilary Blasi di ritorno dall'Africa si è già trasferita a Sabaudia nella villa dove ha sempre trascorso le vacanze con Francesco Totti e i loro tre figli, Christian, Chanel e Isabel. Questa volta però è senza il Capitano. La conduttrice è sul litorale pontino con alcuni amici con i quali ha brindato con un calice di vino bianco. Così appare in una serie di scatti postati in diverse stories sul sui profilo Instagram.

La Blasi ormai, da quando si è lasciata ufficialmente con Totti, è attivissima su Instagram dove si mostra magrissima in bikini - nelle ultime foto ne indossa uno rosso con i lacci molto sensuale - ma anche in topless in Tanzania. Si tratta di messaggi al suo ex o a una nuova fiamma? Il gossip è scatenato. Ma le voci riguardano anche Totti. Che al contrario della ormai ex moglie sembra sparito. Forse si trova in vacanza con la nuova fiamma Noemi Bocchi, in una località segreta.

Tant'è. Per adesso l'unica certezza è che Ilary sta cercando un po' di relax e di divertimento lontana dalla Capitale con gli amici più stretti e la sua famiglia. Con loro forse riesce a ritrovare la serenità che le è mancata in questo ultimo faticoso e doloroso periodo della sua vita.