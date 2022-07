Michelle Hunziker, prima così e poi... Raptus con il fidanzato: come è stata beccata

28 luglio 2022 a

a

a

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini sono sempre più affiatati. Lo dimostrano le ultime foto che vedono protagonista la "nuova" coppia. I due, in vacanza in Sardegna, vengono immortalati al ristorante mentre tra una portata e un'altra si scambiano abbracci, carezze e baci. Per l'occasione, come riportato dal settimanale Chi, la conduttrice di Canale 5 indossa un abito rosa mentre lui, sempre elegante, porta una camicia bianca.

I due, anche senza ufficialità, fanno coppia fissa. Si vocifera che la Hunziker abbia presentato il nuovo compagno alle figlie avute da Tomaso Trussardi, Sole e Celeste, e ad Aurora Ramazzotti, avuta dal cantante Eros Ramazzotti.

Michelle Hunziker, chi è il maniaco che la tormenta: la sua (sconvolgente) identità

La Hunziker si è separata da Trussardi qualche mese fa. Una scelta dolorosa, come lei stessa aveva spiegato: "Voglio fare subito quello che molte coppie fanno dopo tanti anni, e cioè perdonare me e perdonare lui. Voglio capire che questo è il momento in cui siamo e dobbiamo affrontarlo con amore, sia per le bambine sia per la persona che ho amato, difeso e rispettato e continuerò a farlo. Credo che le coppie genitoriali non si separino mai veramente e la nostra bravura sarà quella di salvare il bello per il bene delle bambine e anche per il nostro bene".