Barbara D'Urso, bikini e lato B? La foto proibita del drone: da urlo

Francesco Fredella 28 luglio 2022 a

a

a

Meritato relax. E che fisico. Sui social Barbara d’Urso è una bomba sexy, ora più che mai. Gli anni sembrano che si siano fermati per lei: 65, portati meravigliosamente. La d’Urso i rilassa nella sua casa all’Argentario: massima privacy e tanta attività social prima del ritorno in te, che è previsto per la prima settimana di settembre.

Barbara D'Urso "richiamata" dalle vacanze: Mediaset, indiscrezioni esplosive

Tantissimi complimenti per la regina di Cologno, super riconfermata da Pier Silvio Berlusconi. Che l’ha inondata di complimenti durante la presentazione dei palinsesti. Ma la d’Urso, che viaggia poco all’estero preferendo l’Italia, non rinuncia a condividere con i suoi amati followers vari momenti della giornata. Stavolta osa ancora di più e non utilizza uno scatto con il cellulare, ma addirittura il drone. Così, la prospettiva cambia. Migliora. ‘Barbarella’, come ama chiamarla il suo amato pubblico, sta trascorrendo le vacanze estive nella sua villa di Capalbio, immersa nella campagna Toscana. Un posto splendido.

“Quella è la d’Urso”, scrive qualche utente sui social. Perché il suo fisico, mozzafiato, è da capogiro. E sale la temperatura. La d’Urso mangia sano, fa molto sport, lavora tantissime ore al giorno e ci dicono che dorme pochissimo. L’elisir della bellezza potrebbe essere questo. Forse. Il post della d’Urso viene ribattezzato: “Ci vuole un fisico bestiale”. Ed è tutto vero.