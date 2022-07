Elisabetta Gregoraci, "adesso canta...": gelo siderale su Italia 1, cosa le esce di bocca

Francesco Fredella 04 luglio 2022 a

a

a

"Adesso canta Alvaro Soleil", parola di Elisabetta Gregoraci. Che sul palco di Battiti live commette una gaffe epica. Signori e signore, l'ex moglie di Flavio Briatore deve annunciare Alvaro Soler, uno dei cantanti più forti della scena internazionale. Ma pensa, forse, al Grande Fratello vip o a La pupa e il secchione: spunta Soleil (Sorge), protagonista del triangolo con Alex Belli e Delia Duran nella casa del Gf vip e poi promossa ad opinionista da Barbara d'Urso. E allora le parole della Gregoraci, in poco tempo, fanno il giro della Rete. Strano, ma vero.

"È stato devastante...": la confessione privata di Elisabetta Gregoraci





In una recente intervista a Il Corriere della sera, l'ex di Briatore racconta: "La gavetta mi ha aiutata. Ora sogno un film impegnato". Una vera e propria vita nel mondo del cinema? Sembra proprio di sì. "Mi piace fare l’attrice che si mette alla prova, su di me però ci sono diversi pregiudizi. Mi piacerebbe anche un copione adrenalinico tipo Soldato Jane", racconta ancora a Il Corriere della sera.

Elisabetta Gregoraci, nuovo corteggiatore? Cosa svela l'ex di Briatore



Da sei anni, intanto, conduce Battiti Live. "Quando ero una bambina i programmi musicali erano i miei preferiti — spiega —. Li seguivo in famiglia, con mia mamma, papà e la mia sorellina, mangiando un ghiacciolo in veranda, nelle calde serate calabresi". Ma Elisabetta non sognava affatto di fare la cantante. "No, piuttosto ballerina. Ma con mia sorella, mentre guardavamo quelle trasmissioni, canticchiavamo le canzoni, ci divertivamo. E io, appunto, sognavo di essere sul palco a condurre", continua. "Per fortuna ho iniziato presto a condurre: dopo gli inizi come modella ho cominciato a presentare, in giro per la Calabria le serate dei concorsi grazie ai quali ero diventata miss Calabria e miss Sorriso. Avevo 17 anni, ho imparato molto".

Elisabetta Gregoraci, balletto in barca in bikini: mossa proibita, là sotto... | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.