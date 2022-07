Ilary Blasi tatuata in faccia, la foto sconvolgente: com'è ridotta

30 luglio 2022 a

Ilary Blasi tutta tatuata. La conduttrice di Canale 5 si mostra come mai si era mostrata prima. La showgirl ha infatti approfittato dei filtri di Instagram per sperimentare un nuovo look. L'ex moglie di Francesco Totti ha condiviso con i suoi ammiratori alcuni scatti che la mostrano con un top color carne, pareo leopardato, e piena di tatuaggi.

La Blasi sta attraversando un periodo tutt'altro che semplice, eppure preferisce strappare un sorriso a chi la segue. È nota ormai la sua separazione dopo 20 anni dall'ex calciatore della Roma. In questi giorni non si fa che parlare di tradimenti, al punto che la conduttrice ha deciso di lasciare l'Italia. Appena diffuso il comunicato sulla fine della relazione con Totti, la Blasi è partita per la Tanzania con i figli Chanel, Christian e Isabel.

D'altronde lei stessa aveva chiesto la tutela dei tre. "Dopo vent’anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato. Il percorso della separazione rimarrà comunque un fatto privato e non seguiranno altre dichiarazioni da parte mia. Invito tutti a evitare speculazioni e, soprattutto, a rispettare la riservatezza della mia famiglia", erano state le sue parole espresse attraverso la nota.