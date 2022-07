Ilary Blasi, la foto con cui demolisce Noemi Bocchi: "Cosa vuole ricordarle"

31 luglio 2022 a

Da quando si è consumata la rottura con Francesco Totti, Ilary Blasi si mostra più attiva che mai sui social, in particolare su Instagram, laddove in precedenza postava scatti e stories con molta più parsimonia. Insomma, un cambio di passo nel momento più difficile: si pensi al racconto del viaggio in Africa coi suoi figli, foto dopo foto, story dopo story.

Ma perché questa sovraesposizione? A fornire una chiave interpretativa alla scelta della Blasi, ci pensano degli amici che, sotto anonimato, si sono confidati con il settimanale Di Più. "Ci tiene a mostrarsi forte in un momento tanto delicato. E non vorrebbe mai, per nessun motivo, apparire come la moglie inconsolabile tradita dal marito. Al contrario, lei è una donna tosta e vuole farlo sapere al mondo intero", fanno sapere.

Ma non è tutto. Negli ultimi giorni infatti si sono sentiti molti paragoni tra la Blasi e Noemi Bocchi, presunta nuova fiamma di Totti: le due, infatti, hanno una certa somiglianza. E sempre a Di Più, un amico della Blasi ha confidato: "Credo che Ilary abbia deciso di mostrarsi in foto più sensuali anche per ricordare a tutti che lei resta una delle donne più affascinanti della tv italiana", ha concluso.