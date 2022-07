Francesco Totti, il diktat di Noemi sulle carte del divorzio: l'ultima drammatica indiscrezione

29 luglio 2022 a

La fine della storia tra Ilary Blasi e Francesco Totti fa ancora discutere e i dettagli sono sempre più numerosi. L'ultimo riguarda la nuova fiamma dell'ex calciatore, Noemi Bocchi. Stando ad Alessandro Rosica prima del doppio comunicato con cui è stata ufficializzata la fine del matrimonio tra la conduttrice e l'ex capitano della Roma dopo 17 anni, Totti avrebbe preparato con diverso anticipo le carte per il divorzio. Il motivo? Un’esplicita richiesta della Bocchi. Una sorta di ultimatum: o lei o la moglie.

E ancora, si legge sulle pagine di Investigatore Social, l'ex calciatore giallorosso avrebbe preso "una sbandata" per la Bocchi. "Totti, già da qualche mese, avrebbe cominciato a preparare le carte del divorzio ‘in gran segreto’ per una promessa fatta proprio a Noemi, il quale avrebbe dato un ultimatum clamoroso al capitano ‘o scegli lei o scegli me, sono stanca di essere il terzo incomodo’ da qui, l’incredibile separazione tra una delle coppie più belle, solide e importanti al mondo".

Una soffiata ancora non confermata né smentita dalle due parti. Sia la Blasi che Totti preferiscono rimanere in silenzio, anche se in questi giorni si è diffusa la notizia che la conduttrice potrebbe presto raccontare la sua versione nello studio di Verissimo.