Totti e Ilary Blasi, "perché guardavano tutti Noemi". Triangolo a cena, dettagli scabrosi

Per una sera Francesco Totti, Ilary Blasi e Noemi Bocchi si sono incrociati, tutti insieme, a una festa. Lo scoop di Alberto Dandolo per Oggi, con tanto di foto e video di quella sera, il 23 ottobre 2021, diversi mesi prima che scoppiasse il caso della rottura (prima smentita, poi confermata) tra Francesco e Ilary, ora si arricchisce dei dettagli dei presenti, testimoni oculari (e ignari) del triangolo più piccante dell'estate italiana, a cavallo tra calcio e tv, bella vita romana e vacanze esotiche per dimenticare.

Intervistato dal Corriere della Sera, ora parla Alex Nuccetelli, storico pr romano, animatore dei party più esclusivi, amico storico di Totti e della Blasi (fu lui a farli conoscere) e che secondo il gossip capitolino avrebbe messo in contatto l'ex capitano della Roma e Noemi, giovane romana appassionata di calcio e di padel. Ed è stato lui a mettere online le immagini della festa dello scorso ottobre. "Sì, c'erano Ilary e Francesco e pure Noemi, che era al tavolo con me proprio accanto al loro. Ma se si fossero dati appuntamento in segreto e stessero già insieme o se si amano davvero io non posso dirlo, boh". Sibillino: anziché eliminarlo, sembra alimentare il sospetto. Tra gli 800 partecipanti c'erano vip come "Massimo Boldi, Antonella Elia, calciatori, anche la mia ex moglie Antonella Mosetti. E Noemi: "È una bella donna, la guardavano tutti".

La Bocchi aveva ammesso a Nuccetelli di essere rimasta colpita da Totti, dopo il primo incontro: "Ho conosciuto il tuo amico, è molto simpatico". "Poi si sono rivisti ad altre mie feste - conferma Nuccetelli -. Il giro è quello, ma mica si mettono a scambiarsi effusioni davanti ai miei occhi, che so' matti?". Non mancano parole maliziose anche per Ilary Blasi: "Se dovessi dare retta a tutti i pettegolezzi, allora dovrei credere che Ilary ha avuto una marea di flirt: con l'attore, con il ballerino, con lo scenografo, con sette uomini almeno... Se prendi per buono quello che si dice a Roma. Ma a millantare sono tutti bravi. Anche il mio parrucchiere e il personal trainer della palestra sarebbero stati con lei, figurati".