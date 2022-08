Johnny Depp, "lì sotto...": dettaglio intimo nei documenti legali

Francesco Fredella 03 agosto 2022 a

Succede di tutto. Un vero e proprio processo mediatico. L’attrice viene condannata a pagare oltre 10 milioni di dollari perché, secondo i giudici, avrebbe diffamato l’ex marito. Adesso emerge un dettaglio alquanto raccapricciante, che spunta dalle carte del tribunale: sembra che Johnny Depp soffra di disfunzione erettile. Ed è forse per questo motivo, secondo gli esperti, che Depp abbia avuto nel tempo comportamenti violenti. Quando ha vinto la causa di diffamazione contro sua moglie ha detto: "La giuria mi ha ridato la vita".

Il documento choc, chiamiamolo proprio così, resta legato ad alcune indiscrezioni che sarebbero trapelate dalle carte. "Sebbene il signor Depp preferirebbe non rivelare la sua condizione di disfunzione erettile", si legge nei documenti legali che sono in mano a Page Six. "Tale condizione è rilevante per la violenza sessuale ai danni di Amber Heard, compreso l'uso di una bottiglia per violentarla...”, si legge ancora.

Il processo Depp-Heard è sicuramente quello di cui si parla maggiormente negli ultimi mesi. Le accuse dell’ex moglie di Depp sonno fortissime: "Mi ha quasi ucciso sull'Orient Express... avevo un kit per coprire i lividi". Una cornice surreale, assurda.