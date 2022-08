Chiara Ferragni? No, la madre Marina Di Guardo: la foto in bikini fa girare la testa

05 agosto 2022 a

Anche Marina Di Guardo, mamma di Chiara Ferragni, si prende qualche giorno di meritato relax. La donna, in vacanza in Sardegna, sta facendo impazzire i tanti ammiratori. Colpa delle sue foto in costume da bagno. Marina infatti sfoggia a 60 anni una forma fisica perfetta, così come le fanno notare i suoi fan. "Sei bellissima", scrive un utente mentre un altro le fa eco: "Perfetta", "Wow", "Stupenda".

Quest'estate la Di Guardo ha deciso di trascorrere qualche giorni a Baia Sardinia, in Costa Smeralda, dove si divide tra relax e lavoro. Domenica scorsa è stata ospite dello Yacht Club di Porto Rotondo per parlare del suo ultimo libro, Dress code rosso sangue. Marina non è sola. Nonostante non ci siano le tre figlie, Chiara, Francesca e Valentina, la donna è con il compagno Antonio.

Marina, oltre a essere nota per essere la mamma dell'influencer, è conosciuta per essere stata vicedirettrice dello showroom di Blumarine nella sua città, Cremona. Negli ultimi anni la Di Guardo ha coltivato un'altra passione: i romanzi. Da tempo dunque Marina viaggia in lungo e in largo l'Italia per sponsorizzare e presentare i suoi tanti libri. A volte accompagnata dalle figlie, altre da sola con il compagno.