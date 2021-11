Chiara Ferragni e Fedez, tra consuocere è finita in disgrazia? Indiscrezione bomba (e una pesante conferma)

16 novembre 2021 a

a

a

Pare che al di là della pagliacciatta di Fedez sulla discesa in politica a casa del rapper e di Chiara Ferragni ci siano altri problemi "se così si possono definire", scrive Giuseppe Candela su Dagospia. Insomma, a Milano, annuncia, "gira voce che i rapporti tra le consuocere Marina Di Guardo, mamma di Chiara, e Annamaria Berrinzaghi detta Tatiana, mamma di Fedez, non sarebbero dei migliori". Addirittura, scrive ancora Candela, "le due nonne di Vittoria e Leone non si seguono nemmeno su Instagram. Solo un caso?", si chiede malizioso Candela.

"Scivolone razzista". Bufera su Chiara Ferragni, i suoi trucchi? Toh, cosa si è "scordata"

Marina, 60, professione scrittrice di noir, vive a Cremona e da un po' di tempo ha un compagno che si chiama Antonio. La mamma di Fedez, che tutti chiamano Tatiana, ha seguito passo dopo passo la carriera del figlio nel mondo della musica. Lei lo ha sempre sostenuto e spinto a non arrendersi mai. Pare che mamma e figlio siano in ottimi rapporti e che abbiano un carattere molto simile: entrambi sono impulsivi e stakanovisti. Le due consuocere sono presenti nella vita di figli e nipoti e finora non si era nemmeno sospettato che potessero esserci problemi fra loro.

Rosalba, la tata di Chiara Ferragni ha fatto bingo: ecco quanto guadagna al mese, cifre clamorose

Di sicuro ne stanno fuori i papà di Chiara e Fedez. Marco Ferragni, che fa il dentista e a Cremona ha uno studio privato ben avviato insieme alla figlia Francesca, sorella di Chiara, è molto riservato. Anche il papà di Fedez subisce l'esuberanza delle donne di casa. Franco Lucia è stato orafo e magazziniere e come mostra Chiara su Instagram deve essere un ottimo cuoco.

"Ecco quanto vale il partito di Fedez", la sentenza di Renato Mannheimer: una cifra sconvolgente

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.