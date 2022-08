Aurora Ramazzotti nuda sugli scogli: gli scatti incendiari

08 agosto 2022 a

Aurora Ramazzotti infiamma Instagram con un paio di scatti in topless. “Free the nipple Eolie edition”, le poche parole scelte per accompagnare le foto incendiarie, in cui la figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti si è fatta ritrarre sul scogli, con i capezzoli coperti solamente da mano e braccio. Aurora si trova sull’isola di Panarea e con lui c’è Jonathan Kashanian.

L’ex gieffino ha scattato le foto e ha poi fatto ironia sotto al post pubblicato dall’amica: “Scusa i crediti? Ho rischiato un dito per queste foto”. Assieme alla Ramazzotti c’è anche il fidanzato storico Goffredo Cerza e l’amica Sara Daniele: la comitiva si sta divertendo e rilassando tra pranzi, balletti e bagni accompagnati da paesaggi suggestivi. Ovviamente non poteva mancare il mi piace di mamma Michelle agli scatti provocanti e sensuali di sua figlia Aurora.

Tra l’altro le due di recente sono state al centro del gossip, dopo essersi godute una vacanze insieme. Una delle due nasconde un “dolce segreto”? Il sospetto è stato avanzato dal settimanale Chi: “Michelle, accompagnata dalla figlia Aurora, sarebbe stata vista in una farmacia mentre comprava un test di gravidanza. La domanda che ora tutti si pongono è: a chi sarà servito? Alla mamma o alla figlia?”.