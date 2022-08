Iva Zanicchi, la foto senza vestiti sul divano: "Mi hanno hackerato il telefono"

11 agosto 2022 a

a

a

Spiacevole sorpresa per Iva Zanicchi. La cantante infatti è stata vittima di qualche hacker che le ha pubblicato foto alquanto compromettenti. Su Instagram l'ex opinionista dell'Isola dei Famosi ha raccontato che qualcuno ha violato la sua privacy mettendo mano al suo smarpthone e diffondendo le sue immagini private. In uno scatto, prontamente cancellato, la Zanicchi era senza vestiti sul divano.

"Sgarbi e Mughini, come due ubriaconi, E Giampiero....". Iva Zanicchi umiliata: del tutto fuori controllo

"Mi hanno hackerato il telefono e sono stati pubblicati contenuti privati, seppur modificati, a mia insaputa. Lo considero un brutto scherzo che mi auguro non ricapiti. Ringrazio i miei collaboratori che hanno provveduto a recuperare l'account", ha subito detto ai suoi fan.

"Entro certi limiti. Stia attenta, altrimenti...": Iva Zanicchi, cannonata contro Selvaggia Lucarelli

Nello scatto la si vedeva coperta solo con un foulard e una emoticon che copriva le sue parti intime. Non è la prima volta che accadono eventi simili. La stessa Diletta Leotta in passato ha dovuto fare i conti con gli hacker. "In un primo momento ho pensato che potevano essere sicuramente dei fotomontaggi - ha confessato dopo la scoperta -. Quando mi ha inviato la prima immagine mi sono sentita vuota. Credo di non aver respirato per un dieci minuti. Facevo fatica a respirare". E ancora, spiegando: "Semplice ingenuità di quando esci dalla doccia e ti scatti qualche foto. Non le ho mandate mai a nessuno, visto che erano all’interno del mio computer che è stato hackerato".