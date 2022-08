Iva Zanicchi, la bomba su Giorgia Meloni: "Lei a Palazzo Chigi? Come donna..."

10 agosto 2022 a

a

a

Voterà "sicuramente il centrodestra" Iva Zanicchi, che però non ha specificato quale partito sceglierà. In ogni caso l'artista, intervistata dall'Adnkronos, ha detto di provare molta stima per Giorgia Meloni: "La Meloni a Palazzo Chigi? Come donna faccio il tifo per lei perché è una persona capace ed stata sempre coerente. È una donna di buona volontà. Sarebbe bello se diventasse la prima donna italiana presidente del Consiglio". Cosa, tra l'altro, molto probabile: stando all'accordo interno al centrodestra, il partito che prende più voti sceglie il premier. E visto che, sondaggi alla mano, le preferenze degli italiani sembrano andare su FdI, la premier del prossimo governo potrebbe essere proprio la Meloni.

"Come lo faccio a 80 anni". Iva Zanicchi, la rivelazione a luci rosse

Su Berlusconi, invece, ha detto: "Riserva sempre delle sorprese e potrebbe fare la differenza e venire fuori molto bene da queste elezioni. L'importante è fare una buona campagna elettorale e mantenere fede a quello che si dice". Poi ha aggiunto: "Ho sempre amato Berlusconi, l'ho sempre stimato moltissimo e ho sempre creduto nella sua forza e nella sua determinazione. Quello che spero è che valorizzi le persone valide che ha accanto e non quelle che non lo sono".

“Chi sostituisce in giuria”: Arisa, ribaltone a Ballando con le stelle

Infine sulla campagna elettorale estiva, la Zanicchi ha detto: "Tra un comizio elettorale e un bel concerto la gente ovviamente ora sceglie il concerto. Questo è un momento molto importante per la democrazia del nostro Paese. Bisogna essere saggi e scegliere le persone giuste. Ora dipende da noi chi mandare al Governo, bisogna andare a votare".