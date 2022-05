Iva Zanicchi, Sgarbi e Mughini "come due ubriaconi. E Giampiero...". Del tutto fuori controllo

Francesco Fredella 11 maggio 2022 a

Nonostante siano passati diversi giorni dalla lite tra Mughini e Sgarbi al Maurizio Costanzo Show (una tele-rissa finita a spintoni con la caduta del critico d'arte), se ne parla ancora. Oggi su Nuovo tv, diretto da Riccardo Signoretti che intervista Iva Zanicchi - presente quella sera al teatro Parioli di Roma.

"E' stato un brutto episodio. Sembravano due ubriachi al bar”, dice la Zanicchi. “Vittorio Sgarbi ha ammesso che si è esagerato”. L'episodio, nel giro di poche ore, è finita nel vortice dei social: una scena degna de "I nuovo mostri" di Striscia la notizia. Poi, dopo l'accesa discussione sfociata mentre si parlava di Putin, i due si sono stretti la mano. La pace in diretta davanti alla platea del Parioli.

La cantante, poi, parla anche del giornalista. E dice: "Mughini? Non mi ha neanche salutato". Si tratta di un gustoso retroscena che potrebbe aver accentuato la situazione. Imbarazzo totale. Persino Costanzo ha dovuto alzare i toni per chiedere ai diretti interessati di farla finita, una volta per sempre. E così dalle parole si è arrivati ai fatti: Mughini si è alzato ed ha preso per la gola Sgarbi, che è caduto a terra a causa di uno spintone. Una scena terribile che non è degna di due grandi personaggi della tv, di acume indiscutibile. Anche Al Bano, che era presente alla puntata, ha raccontato di un episodio simile ad un incontro di boxe. Finito nel peggiore dei modi. Parolacce, insulti. Poi, per fortuna, il chiarimento con la stretta di mano.

