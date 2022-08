Arisa, questo look? Scordatevelo, trasformazione clamorosa: com'è adesso

12 agosto 2022 a

Nuovo look per Arisa: la cantante si mostra ai fan sui social con una chioma biondo platino che sorprende tutti. In ogni caso, non è la prima volta che l'artista si presta a trasformazioni radicali, visto che spesso è passata da capelli lunghi e colorati a tagli corti e molto sensuali. Qualche volta è arrivata anche a rasarsi completamente i capelli. Oggi, a pochi giorni da Ferragosto, Arisa ha deciso di lanciarsi sul biondo, allontanandosi parecchio dal suo colore naturale.

In molti hanno subito notato che il biondo platino è lo stesso che la cantante aveva scelto durante la partecipazione a Ballando con le stelle, il talent show di Rai 1 nel quale ha trionfato insieme a Vito Coppola. Per quanto riguarda il taglio, invece, Arisa ha optato per uno corto e spettinato. Pare - come riporta DiLei - che la scelta sia stata dettata dal caldo dell’estate.

Per un cambio look così radicale, l'artista ha deciso di affidarsi agli esperti della boutique Arvi’s Milano, che sul loro profilo Instagram hanno pubblicato una foto del nuovo look dell’artista, scrivendo: "Blonde attitude … da nera a bionda non è possibile? Chiedetelo ad Arisa". Tanti i like e i commenti dei suoi fan, tutti positivi: "Bruna, rosa, bionda è sempre un incanto”.