Chiara Ferragni, il costume è sgambatissimo: la foto che scatena la bufera

Il look di Chiara Ferragni fa ancora discutere. In attesa di debuttare sul palco di Sanremo a fianco del conduttore e direttore artistico Amadeus, l'influencer si dedica a giorni di meritato riposo. L'imprenditrice digitale è a Ibiza assieme al marito Fedez e i due figli: Leone e Vittoria. Proprio qui la Ferragni sfoggia un costume a dir poco audace. Del suo stesso brand, l'indumento è un trikini fucsia molto sgambato sia davanti che, soprattutto, dietro.

Nel giro di pochi secondi però si è fatta sentire la reazione degli utenti del web che non hanno apprezzato la scelta. "Sempre la solita", scrive qualcuno mentre un altro le fa eco: "Perché non si dedica alla famiglia anziché mettersi in mostra". Critiche a cui la Ferragni preferisce non dare peso.

Lei stessa in passato aveva confessato: "Per la maggior parte della mia vita da adolescente e adulta la mia più grande insicurezza fisica è stata la mia pelle: ho sempre avuto sfoghi e acne". Poi però ha deciso di prendere in mano la sua vita: "Quello che mi ha davvero aiutato è stato bilanciare i miei ormoni con l'inositolo (composto del tutto naturale), vivere una vita più felice e non pensarci troppo. Ogni tanto ho dei breakout, ma è totalmente ok e ho fatto pace con la situazione".