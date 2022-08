Sabrina Salerno, la vestaglia si apre e... la foto in intimo trasparente

14 agosto 2022 a

"Oggi mi piaccio molto di più rispetto a quell’epoca". Sabrina Salerno ricorda il passato ammettendo che a 54 anni si piace come non mai. E lo dimostra con i continui scatti che pubblica su Instagram. L'ultimo è un video che prima la vede seduta su una sedie, in quello che sembra un backstage. Vestita con un giubbotto nero di pelle, la cantante lascia in mostra una scollatura vertiginosa.

Poi ecco che la si vede indossare diversi completi intimi trasparenti. Inutile dire che i commenti sono tutti complimenti: "Bellissima", "Stupenda", "Fantastica", sono quelli più comuni. Lei stessa, raggiunta dal Tempo, ha dichiarato: "Oggi mi sento io, forse sono anche più coraggiosa nel raccontarmi, sono meno timida. In realtà, a quei tempi, mi sono dovuta imporre di fare certe cose". Il riferimento è agli esordi come cantante.

Per lei la bellezza "è una grande fortuna sempre se la sai gestire. E poi la cosiddetta bellezza va mantenuta nel tempo, sia esteriormente che interiormente". Da qui la decisione di "prendersi cura sé", perché "è fondamentale per non perdersi mai". Tra i sogni che ancora la Salerno deve realizzare, quello di "condurre un programma per sole donne dove si raccontano. Donne che hanno voglia di essere sempre in forma cercando di non essere giudicate".