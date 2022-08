Chiara Ferragni sfida tutti: come si mostra in barca, foto da urlo

16 agosto 2022 a

Un topless di Chiara Ferragni vale quasi un milione di like in poche ore. A postare lo scatto che sfida la censura è stato Fedez, che lo ha accompagnato semplicemente con la didascalia “Tettine”. La Ferragni stava infatti prendendo il sole a seno scoperto, ma per non farsi bloccate la foto da Instagram ha scelto il solito escamotage anti-censura: quello delle stelline a coprire i capezzoli.

L’imprenditrice digitale e suo marito sono in vacanza a Ibiza, dove si sono portati i due figli, Leone e Vittoria: non solo, perché sono in compagnia di diversi amici, come si evince da diversi scatti pubblicati sui social. Anche in vacanza i Ferragnez rimangono infatti molto attivi, tra foto provocanti come quello del topless di Chiara e altre sorprendenti, come quella di Fedez con Charles Leclerc, il pilota della Ferrari in Formula 1. Tornando al topless, dallo scatto si evince che la Ferragni è completamente a suo agio, nonostante a poca distanza ci sia un’altra imbarcazione.

D’altronde l’imprenditrice digitale ha abituato i suoi follower a questo tipo di scatti, segno che realmente non le crea alcun problema mostrarsi come mamma l’ha fatta. Ovviamente, però, è dovuta ricorrere alla auto-censura per pubblicare la foto su Instagram, dove l’algoritmo non accetta nudità.