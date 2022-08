Chiara Ferragni "a raggi X": la foto che scatena la polemica

09 agosto 2022 a

Chiara Ferragni "a raggi X". L'influencer fa discutere ancora. O meglio, a far parlare è il suo look. Questa volta, come dimostrato su Instagram, l0imprenditrice digitale sfoggia un vestitino a raggi X. Un abbigliamento tutt'altro che sobrio e che scatena subito l'ironia dei suoi tanti ammiratori. Il motivo? Nella radiografia alcune parti del corpo sono segnate in rosso, come se quella sulla Ferragni fosse una via di mezzo tra un'immagine a raggi X e una termica che mette in evidenza due punti specifici: il seno e i glutei.

Immediati i commenti: "Dolori muscolari? Prova Voltaren", ironizza qualcuno mentre altri gli fanno eco: "Hai i reni infiammati"?, "Per Carnevale o Halloween sarebbe il top", Prendi un Oki". Ma per la Ferragni non è una novità. La moglie di Fedez ha abituato i suoi fan a look alquanto bizzarri.

Basta pensare ai pantaloni che lasciano i glutei in bella mostra o ai suoi vestiti vedo non vedo. Finita qui? Neanche per sogno perché è difficile dimenticare la maglietta più controversa di sempre: quella che mostra una stampa con il suo seno. Insomma, la Ferragni in fatto di outfit non ha eguali. Nemmeno tra i colleghi che come lei lavorano con l'immagine.