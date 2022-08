Belen Rodriguez stupisce tutti: la foto da urlo con 4 chili in più

17 agosto 2022 a

Belen Rodriguez dà una lezione a tutti. Con semplicità ha mostrato il suo corpo sui social con una didascalia particolare: "Nel frattempo ho presi 4 chili. Pure di felicità". Insomma prendere qualche chilo in vacanza non è certo la fine del mondo e Belen manda un messaggio chiaro a tutte le sue "colleghe" ossessionate dal peso forma. Insomma Belen si è lasciata andare ai piaceri della tavola senza nascondersi e soprattutto con quel modo di fare che l'ha sempre contraddistinta: l'essere vera.

Questa volta sui social non c'è alcuna esaltazione delle proprie forme, ma solo la semplicità di chi riconosce i valori dell'estate: lo stare bene in compagnia e la buona cucina a tavola.

Per Belen questi sono mesi di pace e serenità, soprattutto dopo il ritorno con il suo storico ex, Stefano De Martino. Nessuna paura, nessun tentennamento: Belen si mostra in modo naturale sottolineando la semplicità di chi si abbandona al relax genuino dell'estate. Insomma in uno scatto la showgirl argentina abbatte i pregiudizi sul peso forma: godersi l'estate non è un reato e per questo motivo a volte è necessario abbandonare l'etichetta "vip" per indossare quella della vita di tutti i giorni fatta di pranzi, cene, spuntini e della goduria del cibo. E questo Belen lo sa bene...