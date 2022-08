Ilary Blasi e Totti, la figlia Chanel rompe il silenzio: ora si spiega tutto

19 agosto 2022 a

Continuano a circolare voci e gossip sulla rottura tra Francesco Totti e Ilary Blasi, che stanno definendo con i loro avvocati gli accordi per la separazione ufficiale. E in questo tam tam si inserisce ora la loro figlia più grande, Chanel Totti che ha condiviso un video su Tik Tok, dove sembra lanciare un chiaro messaggio. La sedicenne ha pubblicato un filmato molto eloquente, che sembra essere proprio riferito alla separazione tra i suoi genitori, un fatto che al di là di ogni considerazione, come è normale che sia, sta facendo soffrire tutti i diretti interessati, i tre figli in primis.

“Non c’è cosa più bella di essere indifferente a ciò che vedi e senti, soltanto perché sai quanto vali e quanto valgono le persone”, ha detto Chanel che ha così messo a tacere i continui gossip sulla sua famiglia. Lei, Christian e Isabel in questo momento stanno trascorrendo le vacanze con il padre Francesco nella villa di famiglia a Sabaudia.

Si diceva che Chanel fosse la più arrabbiata con il padre per la rottura con la mamma e che i due ormai avessero un pessimo rapporto ma a vedere questo video la realtà sembra essere un'altra. Chanel evidentemente vuole bene ad entrambi i genitori e vuole restare fuori dai problemi che essi hanno tra loro e che non riguardano certo i loro figli.