Linda Evangelista trasfigurata: "Mascella e collo deformati". Come è adesso

19 agosto 2022

Linda Evangelista, 57 anni, ex top model, icona degli anni Novanta, deformata dopo la reazione avversa ad un ritocco estetico, è tornata sulla copertina di Vogue, fotografata da Steven Meisel. In una intervista la Evangelista svela alcuni particolari dell'intervento chirurgico che anni fa l'ha completamente sfigurata e nelle immagini pubblicate sulla rivista di moda ammette di non mostrarsi al naturale: "Sono quasi del tutto coperta perché, nella realtà, quelli non sono la mia mascella e il mio collo".

La ex top model si era infatti sottoposta alla crioilipolisi, che riduce in modo non invasivo il grasso corporeo con il raffreddamento cutaneo localizzato ma aveva avuto una rarissima reazione avversa, che l'ha trasfigurata. "Si trattava di una iperplasia adiposa paradossale, che non solo ha messo in crisi il mio lavoro, ma ha provocato in me anche una profonda depressione e un disprezzo enorme del mio aspetto. Mi sono chiusa in me stessa, sono diventata una reclusa".

"Ero così depressa da odiarmi, perché ero irriconoscibile", racconta a Vogue. "Se avessi saputo che avrei fatto quella fine, non avrei mai corso il rischio". Ora "ho ricominciato a lavorare e sono felicissima. Nel servizio fotografico, sono coperta con sottili bende elastiche che mi hanno modellato il volto. Nella vita reale non ci posso andare in giro, ma nelle foto di moda va bene: siamo qui per creare fantasia e sogni, penso sia consentito. Di certo, non mi vedrete mai in costume da bagno, sarà difficile trovare lavoro per via di alcune parti del corpo".