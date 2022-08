Shakira umilia il collaboratore: "Sei inutile. Fino a quando ho voglia...", finisce in tribunale

Francesco Fredella 31 agosto 2022 a

Adesso per Shakira potrebbero arrivare guai legali. Oltre alla rottura con Gerard Piqué, secondo i tabloid sarebbe ancora molto innamorata, spuntano problemi con il fisco spagnolo: la cantante non aver pagato le tasse tra il 2012 e il 2014 pur vivendo regolarmente a Barcellona. Non è tutto, c’è una nuova grana: la denuncia da parte di due ex dipendenti.

Tutto emerge nel corso del programma Gossip No Like, secondo cui i due ex collaboratori di Shakira avrebbero presentato una denuncia. Spetterà quindi ai giudici decidere se tutto sia mobbing o altro: la cantante, secondo l’accusa, avrebbe preteso a notte fonda una cena da parte di un collaboratore che era al suo fianco, al lavoro senza alcuna pausa, dalle 8:30 della mattina precedente.

“Sai, sei inutile così, vattene da qui. Le persone che lavorano per me devono lavorare finché ne ho voglia. Vattene, non ti voglio più vedere, fuori da casa mia… vedrò cosa farò di te”, avrebbe riposto Shakira alle lamentele dell’ex lavoratore. Adesso la cantante dovrà rispondere alle accuse dei suoi collaboratori, che avrebbero lavorato per 17 ore ininterrotte senza straordinari. La bufera mediatica che sta per sollevarsi nei confronti di Shakira trova eco anche nelle parole di un’altra ex collaboratrice, che si chiama Cristina Cardenas ed ha raccontato molti aneddoti. Ad esempio, sul set del videoclip sarebbe vietato parlare con la cantante. E sarebbe proibito guardarla negli occhi e tirare fuori il cellulare e farle foto o video.