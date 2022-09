Kate Moss, rivelazione scandalosa: "Cosa è uscito dal cu***"

01 settembre 2022 a

Una spregiudicatissima Kate Moss ha raccontato i dettagli piuttosto scabrosi di quando Johnny Depp, con il quale era fidanzata negli anni Novanta, le aveva regalato la sua prima collana di diamanti. La top model iconica ha infatti rivelato all'edizione britannica di Vogue: "Quella collana di diamanti che mi ha regalato Johnny, sono stati i primi diamanti che ho posseduto. Li ha tirati fuori dalla fessura del suo cu***", ha detto la Moss ricordando un aneddoto tra il romantico e il grottesco avvenuto agli inizi della sua relazione con la star dei Pirati dei Caraibi.

"Stavamo uscendo a cena e lui ha detto: 'Ho qualcosa nel sedere. Puoi dare un'occhiata?'. E io ero tipo: 'Cosa?'. A quel punto ho infilato la mano nei suoi pantaloni e ha tirato fuori la collana di diamanti", ha proseguito la ex modella.

Kate Moss e Johnny Depp hanno avuto una relazione durata per quattro anni, dal 1994 al 1998, e sono sempre rimasti in ottimi rapporti. Tanto che la ex top model ha testimoniato in difesa dell'attore proprio nel corso del processo con la ex moglie Amber Heard che si è concluso agli inizi di giugno con l'assoluzione di Depp e la condanna a un mixa risarcimento per la sua ex.