Ilary Blasi, una raffica di foto: il messaggio nascosto che umilia Totti

Mentre tutti i giornali dicevano che Ilary Blasi e Francesco Totti avrebbero condiviso la mega villa all'Eur vivendo per un po' sotto lo stesso tetto, la showgirl ha cominciato a pubblicare sul suo profilo Instagram una serie di autoscatti dove si mostrava non a casa sua ma nelle lussuose stanze di un albergo a Roma. La Blasi infatti si è "geolocalizzata" all'hotel De Russie, location extra lusso a due passi da piazza del Popolo, nel cuore della Capitale. Un messaggio chiaro, insomma, per dire che non è affatto tornata a casa per vivere fino alla separazione legale con il suo ormai ex marito. La coppia infatti sembra ai ferri corti e pare che stia per cominciare una vera e propria battaglia legale.

E mentre Francesco Totti sembra continuare la sua relazione con Noemi Bocchi in gran segreto, Ilary, dopo il gossip sulla presunta relazione con Iovino, non ha più dato modo di far parlare di sé. La conduttrice si mostra libera e apparentemente felice e forse è pronta a dire la verità sull'addio al Pupone in una intervista che si annuncia già clamorosa.