Ilary Blasi in casa con Totti? Spunta questa foto: un pesante sospetto

Prosegue il gossip sulla fine della storia tra Ilary Blasi e Francesco Totti. L'ultimo rumors vede i due sotto lo stesso tetto, in attesa delle carte del divorzio. Eppure a smentire puntualmente ci ha pensato la conduttrice di Canale 5. Come? Pubblicando diverse foto che non la vedono nella villa all'Eur, bensì in hotel. La Blasi sui social si è geolocalizzata all'hotel De Russie di Roma, dimora extra lusso a due passi da piazza del Popolo. Insomma, una chiara frecciata per smentire le ultime voci che la vedevano vicinissima all'ex capitano della Roma.

La loro sarebbe una crisi che dura da tempo. I beninformati parlano di malumori da un anno. Anno in cui lei faceva avanti e indietro tra Roma e Milano per lavoro, mentre lui gestiva i figli nella Capitale. Proprio durante questa fase l’ex calciatore avrebbe conosciuto la nuova fiamma, Noemi Bocchi.

Con l'ufficializzazione dell'addio, per i due è scattata una vera e propria lontananza: lei in vacanza all'estero, lui in Italia. Proprio l’esposizione di Ilary sui social pare non sia andata giù a Totti, che invece con la nuova e presunta compagna avrebbe preferito mantenere la massima riservatezza. Il suo scopo, come già detto, tutelare i tre figli.