Ilary Blasi, accordo vicino con Totti: cosa accadrà in pochi giorni

Sarebbe sempre più vicino l'accordo di separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Entrambi sarebbero a Roma adesso dopo le vacanze estive trascorse separatamente. Stando a quanto riportato da Chi, si starebbe andando verso la "pace". In particolare, secondo il settimanale diretto da Alfonso Signorini, il solo fine di entrambi i coniugi sarebbe quello di garantire la serenità dei figli, mettendo il loro bene davanti a tutto il resto.

Cosa ci sarebbe nell’accordo di separazione che la ex coppia dovrebbe firmare a breve? Stando a quanto riporta la rivista di Signorini, dovrebbe prevedere "una nuova casa intestata ai figli dove andrebbe a vivere la Blasi, con un sostanzioso assegno economico". In ogni caso si tratta solo di voci per ora. Niente è stato confermato o detto ufficialmente dai diretti interessati, che tuttavia pare preferiscano non parlare in pubblico di tutta questa situazione.

Sia Totti che Ilary, infatti, preferirebbero la via del silenzio. E sarebbero orientati a trovare una conciliazione senza litigi, legali o mediatici, concentrandosi solo ed esclusivamente sulla serenità dei loro tre figli. Anche il presunto accordo implicherebbe totale silenzio stampa da parte di entrambi, così da proteggere la loro vita privata e la loro famiglia.