Fame d'amore, Francesca Fialdini rivela: "Cerco di stare in equilibrio ma..."

Francesco Fredella 09 settembre 2022 a

a

a

Il ritorno di Francesca Fialdini in tv è molto atteso, il suo programma Da noi a ruota libera sta per tornare. Ma intanto la conduttrice si racconta e dice: “Fame d’amore richiede troppe energie fisiche e mentali”. Si tratta del programma in seconda serata su Rai 3, che parla di storie di ragazzi e ragazze che combattono contro i disturbi alimentari, anoressia, bulimia e altre. "La situazione è questa, cerco di stare in equilibrio tra cuore e cervello ma Fame d’amore mi richiede grandi energie emotive, fisiche e mentali", svela ancora la conduttrice Rai.

Gf, vi ricordate Ferdi Berisa? Che fine ha fatto e come campa oggi

Quindi la Fialdini parla del motivo che l'ha spinta a dire sì a un programma molto complicato. "È necessario parlare dei disturbi del comportamento alimentare. Sono milioni le persone ammalate e che hanno bisogno di aiuto. E noi cerchiamo di aiutare a comprendere cosa significa combattere contro questi mostri. Almeno ci proviamo", puntualizza. Si tratta di un docu-reality di Rai 3 realizzato in post produzione.

Elena Morali arrestata in Thailandia: "Nella borsa, i poliziotti...", accusa gravissima

Intanto, è atteso il ritorno del programma domenicale Da noi a ruota libera, in onda dal 18 settembre dalle 17.25 circa su Rai 1 subito dopo Domenica in con Mara Venier (uno dei programmi più seguiti di sempre). Dopo qualche mese di relax la conduttrice toscana torna al timone del programma della domenica.