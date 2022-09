Totti-Blasi, il video che spiega tutto: "Cosa facevano a ottobre"

15 settembre 2022 a

"Non si erano lasciati ancora, ma erano già in profonda crisi": Anna Boschetti, ex protagonista di Temptation Island e titolare del ristorante La Villa di Roma, torna a parlare del video di Ilary e Totti nel suo locale risalente a qualche tempo fa. Era l'ottobre del 2021 e i due coniugi erano seduti ai lati opposti di un lungo tavolo di amici. Nello stesso momento in quel ristorante ci sarebbe stata anche Noemi Bocchi, la presunta nuova fiamma dell'ex calciatore. Una coincidenza? Non è chiaro. Il fatto che fosse lì però avrebbe fatto nascere qualche dubbio.

La Boschetti è tornata a parlare della questione per via di una domanda posta da un follower: "Secondo te si erano già lasciati quando li hai visti in quella famosa cena? Totti e Ilary?". E lei ha risposto che - a suo avviso - i due non si fosse ancora lasciati, ma che ci fosse già qualche problema.

Totti e la Bocchi si sarebbero conosciuti la scorsa estate e avrebbero iniziato a frequentarsi ad ottobre. A insinuare il dubbio l'ormai famosa foto della ragazza allo stadio, seduta poche file dietro l'ex capitano della Roma. Una foto a cui poi sono seguiti numerosi scatti rubati dai paparazzi.