Ilary Blasi, l'ira dello zio: "Vi mostro una foto", Totti massacrato

Nel caso Totti-Blasi interviene lo zio della conduttrice e showgirl. Lo zio Stefano a quanto pare non ha gradito le parole rilasciate dall'ex capitano della Roma al Corriere della Sera. In una lunga intervista Totti ha puntato il dito contro la moglie accusandola di averlo tradito e di aver preso degli orologi di valore da alcune cassette di sicurezza.

E così è arrivato l'intervento dello zio che postando una foto in compagnia della nipote ha voluto mettere le cose in chiaro: "Vi mostro in un’unica foto il concetto di FAMIGLIA. Quando il mare è in tempesta si torna nel porto dove tutto è iniziato e si ha la certezza di trovare l’amore come se il tempo non fosse mai passato. Questo è quello che ci è stato tramandato dai nostri nonni, dai nostri genitori e che tramanderemo ai nostri figli e nipoti. Ci è stato insegnato il vero valore e significato di famiglia, di fare quello che è giusto, invece di quello che ci conviene. Ci è stato tramandato di educare i figli ad essere onesti e non furbi. Questi siamo noi! Respect!".

Un messaggio durissimo che in tanti è parso indirizzato a Totti. Insomma la guerra in famiglia tra il pupone la Blasi non si è ancora chiusa e di fatto è destinata a durare ancora a lungo.