Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi di nuovo insieme? Il video clamoroso

15 settembre 2022 a

a

a

Colpo di scena in casa Hunziker-Trussardi? Forse. Stando a diversi rumors la coppia potrebbe essere protagonista di un ritorno di fiamma. Michelle Hunziker infatti, dopo aver messo fine alla relazione con Giovanni Angiolini, sarebbe intenzionata a tornare con l'ex marito Tomaso Trussardi. A confermare le voci, anche Vittorio Feltri. Il direttore editoriale di Libero ha affermato che il gossip potrebbe essere vero: "Tomaso è quasi come un figlio per me - ha detto -. Conosco sua madre da quando entrambi non avevamo che dieci anni. Duellavamo a scherma insieme. Conoscevo il padre da sempre, essendo lui bergamasco".

Video su questo argomento Michelle Hunziker, la verità sul nuovo amore. "Ecco perché...", la rivelazione

E ancora: "Tuttavia non ho telefonato al giovane per farmi i fatti suoi. […] Però non dubito affatto che la notizia sia fondata. Del resto, Tomaso è bello, intelligente, onesto, pulito, perbene come suo padre a cui somiglia tanto anche esteticamente".

Michelle Hunziker, davanti al quadro... un dettaglio impressionante

Non sarebbe infatti un caso che la conduttrice sarebbe ricomparsa su Instagram con la fede. Proprio così in alcune foto la Hunziker vanta l'anello al dito. Ma non solo, perché i fan hanno notato che nella nuova casa di Michelle è comparso da qualche giorno Odino, il levriero di famiglia che è andato al rampollo della maison bergamasca dopo la separazione con la moglie. Che oltre a Odino ci sia anche Trussardi? Chissà...