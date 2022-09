Ilary Blasi, lo zio insulta Totti: "Come educhi i figli?", oltre ogni limite

16 settembre 2022 a

Non bastavano le dichiarazioni di Francesco Totti, ora sulla rottura tra lui e Ilary Blasi interviene lo zio della conduttrice. In un'intervista l'ex capitano della Roma ha raccontato che la Blasi ha sottratto tutti i suoi Rolex, scatenando l'ira dei familiari. Ed ecco che a pochi giorni di distanza arriva la frecciata dello zio. L'uomo, Stefano Serafini, pubblica un una foto. Con lui ci sono anche Chanel e Isabel e le altre due sorelle Blasi, Silvia e Melory. Fin qui nulla di male, se non fosse per la didascalia: "Vi mostro in una unica foto il concetto di FAMIGLIA", scrive in caratteri maiuscoli, su Instagram il fratello della madre di Ilary.

E ancora: "Quando il mare è in tempesta si torna nel porto da dove tutto è iniziato e sia ha la certezza di trovare l’amore come se il tempo non fosse mai passato. Ci è stato insegnato il vero valore e significato di Famiglia, di fare quello che è giusto, invece di quello che ci conviene".

"Vi mostro un'unica foto": l'ira dello zio di Ilary, Totti massacrato con una frase

Ma non finisce qui, visto che la frase successiva sembra essere una stoccata a Totti: "Ci è stato tramandato di educare i figli ad essere onesti e non furbi". Ma agli utenti del web la scelta dello zio non è proprio andata giù. Alcuni ironizzano: "Che t’avanza un Rolex?". Altri invece si fanno seri: "È inutile imputare solo al Capitano il naufragio", "Avete mangiato nel piatto di Francesco finché avete potuto, ora ringraziate e andatevene". Insomma, la guerra non sembra fermarsi in tribunale.