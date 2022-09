Ilary Blasi, stivaloni neri e tutina attillata: la foto da urlo

25 settembre 2022 a

Ilary Blasi più in forma che mai. Nonostante il difficile periodo, la conduttrice di Mediaset non smette di mostrarsi sorridente. E non solo. La showgirl non manca di pubblicare scatti a dir poco bollenti. L'ultimo, un video pubblicato sul suo profilo Instagram, la vede vestita con un paio di stivaloni neri di pelle, pantaloni e maglietta aderenti. Il tutto color nero.

Poi, alla fine del filmato, un bacio. Un bacio che molti hanno definito una frecciata all'ex marito, ora compagno di Noemi Bocchi. Non a caso ha fatto parecchio scalpore l'intervista dell'ex capitano della Roma al Corriere della Sera. Qui il fu calciatore rivelava: "Non sono stato io a tradire per primo. Poi tornerò a tacere. Qualunque cosa mi sarà replicata, starò zitto. Perché la mia priorità è tutelare i miei figli", sono state le sue parole seguite da altre confessioni come: "A settembre dell’anno scorso sono cominciate ad arrivarmi le voci: guarda che Ilary ha un altro. Anzi, più di uno. Mi pareva impossibile. Invece ho trovato i messaggi".

Un'intervista di fuoco, a cui la Blasi non ha mai replicato e che - si vocifera - ha portato Totti a pentirsi. Da giorni infatti l'ex calciatore starebbe tentando di riparare il danno.