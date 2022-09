Striscia la Notizia, bomba atomica su Ilary Blasi: spunta questo video...

23 settembre 2022 a

Inizio con il botto per Striscia la Notizia. Il tg satirico di Antonio Ricci ripartirà lunedì 26 settembre. Oltre alla novità, Luca Argento dietro il bancone di Antonio Ricci, i famosi "deepfake", quei video contraffatti in cui un personaggio sembra dire cose del tutto inventate. La prima vittima? Ilary Blasi. Al centro del gossip per la separazione da Francesco Totti, l'ex marito la ha accusata di avergli sottratto tutti i Rolex. E così Striscia ne approfitta.

La Blasi sarà omaggiata con un deepfake dal sapore ironico: Ilary che, frontale alla telecamera, sostiene: "Totti dice che gli ho preso tutti gli orologi, ma quando mai...". Poi alza le braccia ai cui polsi scintillano svariati Rolex. Sembra vero, ma non lo è. Le novità non finiscono qui, perché Ricci ha "eletto" due nuove Veline. Si tratta di Anastasia Ronca e Cosmary Fasanelli. La prima, biondissima, ha 22 anni e viene da Somma Vesuviana. Da tempo pratica ginnastica artistica, per cui non ha mai nascosto una grande passione. La seconda, mora, ha anche lei 22 anni e studia danza dall'età di tre anni e mezzo.

Tra le due c'è stata fin da subito sintonia, come da loro confermato: "Ci siamo rese conto che siamo veramente complici", ha detto Anastasia mentre la collega le faceva eco: "Siamo quasi in simbiosi, ci vestiamo sempre uguali senza volerlo. Ci troviamo veramente bene e siamo contente di questo perché dobbiamo fare un percorso insieme e credo che avere una compagna con cui poter vivere le cose al meglio sia una delle cose più belle". Insomma, appuntamento a lunedì.