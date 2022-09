Ilary Blasi? Dove l'hanno beccata: un tremendo sospetto sui Rolex di Totti

21 settembre 2022 a

Ilary Blasi è andata fuori a pranzo con delle amiche in centro a Roma. Come una turista, la conduttrice prima è andata alla Fontana di Trevi, dove come al solito c'erano moltissime persone e poi si è avventurata tra i vicoli della Capitale. Il tutto è stato ovviamente documentato con una serie di stories su Instagram. La stessa Blasi ha raccontato di essersi fermata a pranzo con l'amica Vanessa Sillano (che è stata taggata su Instagram) in un locale in via Dell'Archetto dove, ridendo, ha sottolineato come il pranzo fosse stato pessimo. Poi, riporta il Messaggero, è stata beccata in piazza dell'Emporio a Testaccio.

Ilary, che indossava una camiciona nera oversize griffata e scarpe da ginnastica ai piedi, era in compagnia di due amiche: le tre si sono fermate davanti al civico 18, dove, si legge nell'articolo, "ha sede un rivenditore di Rolex. Le tre parlavano fitto tra loro e la futura ex moglie di Totti gesticolava animatamente: chissà che i numerosi passanti, riconoscendola non abbiano pensato alla guerra dei Rolex".

Era stato Francesco Totti, nella ormai famosa intervista ad Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera, a parlare del presunto furto dei suoi Rolex da parte di Ilary "per vendetta". Vicenda smentita dai legali della Blasi. Pare comunque che le tre donne si siano in realtà recate in un centro stomatologico.